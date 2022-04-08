17
o
بيروت
22
o
طرابلس
15
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
14
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
15
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
أبي المنى من بكركي: ندعو للمشاركة الفاعلة في الانتخابات
Lebanon 24
08-04-2022
|
11:14
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعد ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى على رأس وفد ضم: رئيس محكمة الاستئناف الدرزية العليا القاضي الشيخ فيصل ناصر الدين، وقضاة المذهب المستشارين الشيخ سليم العيسمي وفؤاد حمدان، والشيخ غاندي مكارم، والمشايخ: محمد غنّام عضو المجلس المذهبي، كمال ابي المنى وزين الدين غنّام، والمسؤول الاعلامي في مشيخة العقل الشيخ عامر زين الدين، ومدير المشيخة الاستاذ ريّان حسن.
بعد اللقاء، تحدّث الشيخ أبي المنى الى الاعلاميين، فقال: "شرفنا اليوم بزيارة صاحب الغبطة الكردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي وكان حديث عن واقع الحال وعن رسالتنا المشتركة في الجبل في بكركي وفي كل لبنان. رسالتنا رسالة المحبة و الشراكة والاخوة والعيش المشترك والمصالحة التي أرسيناها في الجبل، ورسالتنا هي رسالة الرجاء والامل مهما اشتدت الصعوبات ومهما كثرت التحديات وكبرت المعاناة يبقى الامل والرجاء".
وأضاف: "وأشرنا الى هذا الرجاء من خلال ما علمنا به مجدداً من بارقات امل بزيارة قداسة البابا الى لبنان في حزيران وبالاتفاق المبدأي مع صندوق النقد الدولي وبعودة السفراء من الخليج العربي وما يعني لنا ذلك من احتضان ودعم للبنان. كل هذه التغييرات والمبادرات تصب في مصلحة لبنان وتعطي الامل للبنانيين. واجباتنا ان نستغل هذا الامل ونؤكد على الاصلاح والتفاهم والتلاقي والعمل الدستوري واحترام الاستحقاقات الدستورية والانتخابات قادمة على الابواب، وان ندعو الى المشاركة الفاعلة فيها لانها حق وواجب".
وختم: "لقد تفاهمنا مع صاحب الغبطة على كثير من الامور منها ما يتعلق بالقمة الروحية اذا سمحت الامور بذلك، والى عملنا الاجتماعي الذي يصب في مصلحة ألشعب لمواجهة الصعوبات والتحديات، والى رسالتنا للسياسيين والمسؤولين على كل المستويات في ضرورة انقاذ لبنان وأخذ هذه المبادرات بعين الاهتمام والعناية".
تابع
الأكثر قراءة
أموالٌ ستصلْ.. ما الذي سيحصل في المصارف قريباً؟
Lebanon 24
أموالٌ ستصلْ.. ما الذي سيحصل في المصارف قريباً؟
07:15 | 2022-04-08
08/04/2022 07:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة الـ MTV تظهر بفستان يكشف الوشوم على كتفها.. وتُفاجئ زوجها بعيده بحضور شقيقه الفنان الشهير (صور)
Lebanon 24
مذيعة الـ MTV تظهر بفستان يكشف الوشوم على كتفها.. وتُفاجئ زوجها بعيده بحضور شقيقه الفنان الشهير (صور)
02:00 | 2022-04-08
08/04/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أزمة تطالُ العسكريين.. ماذا حصل مؤخراً؟
Lebanon 24
أزمة تطالُ العسكريين.. ماذا حصل مؤخراً؟
03:15 | 2022-04-08
08/04/2022 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نجل ممثلة معروفة يرتكب جريمة مروّعة.. قتل حماه بعد مشاجرة بحجر على رأسه
Lebanon 24
نجل ممثلة معروفة يرتكب جريمة مروّعة.. قتل حماه بعد مشاجرة بحجر على رأسه
07:02 | 2022-04-08
08/04/2022 07:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تفطر في منزل والدتها المصرية وتنشر صوراً نادرة لها.. هل تشبهها؟
Lebanon 24
هيفا وهبي تفطر في منزل والدتها المصرية وتنشر صوراً نادرة لها.. هل تشبهها؟
03:00 | 2022-04-08
08/04/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:54 | 2022-04-08
اتصالٌ بين ميقاتي وبوغدانوف.. هذا ما بحثه الطرفان
06:30 | 2022-04-08
التشكيلات الديبلوماسية: لا إضراب في الخارجية وهذه حيثيات الملف
17:35 | 2022-04-08
مهرجان للتيار في الفوروم اليوم
17:30 | 2022-04-08
الاتفاق مع الصندوق في جلسة الحكومة المقبلة
17:25 | 2022-04-08
الاتفاق بين صندوق النقد والحكومة خطوة إيجابية
17:14 | 2022-04-08
استبدال
فيديو
طليقة معتصم النهار تحرمه من ابنته.. عادت إلى سوريا! (فيديو)
Lebanon 24
طليقة معتصم النهار تحرمه من ابنته.. عادت إلى سوريا! (فيديو)
17:00 | 2022-04-08
09/04/2022 01:59:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"أعاني منذ 6 أشهر من نزيف دائم"... إعلاميّة شهيرة تُثير الجدل: "وقعت ضحية أعمال سحر من العالم السفلي" (فيديو)
Lebanon 24
"أعاني منذ 6 أشهر من نزيف دائم"... إعلاميّة شهيرة تُثير الجدل: "وقعت ضحية أعمال سحر من العالم السفلي" (فيديو)
08:48 | 2022-04-08
09/04/2022 01:59:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الممثلة شقيقة النجم الشهير.. هل كان السبب في إبتعادها عن الفن؟ (فيديو)
Lebanon 24
هذه الممثلة شقيقة النجم الشهير.. هل كان السبب في إبتعادها عن الفن؟ (فيديو)
08:00 | 2022-04-08
09/04/2022 01:59:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact