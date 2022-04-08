لبنان

أبي المنى من بكركي: ندعو للمشاركة الفاعلة في الانتخابات

Lebanon 24
08-04-2022 | 11:14
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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بعد ظهر اليوم في الصرح البطريركي في بكركي شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ  سامي ابي المنى على رأس وفد ضم: رئيس محكمة الاستئناف الدرزية العليا القاضي الشيخ فيصل ناصر الدين، وقضاة المذهب المستشارين الشيخ سليم العيسمي وفؤاد حمدان، والشيخ غاندي مكارم، والمشايخ: محمد غنّام عضو المجلس المذهبي، كمال ابي المنى وزين الدين غنّام، والمسؤول الاعلامي في مشيخة العقل الشيخ عامر زين الدين، ومدير المشيخة الاستاذ ريّان حسن. 
 
بعد اللقاء، تحدّث الشيخ أبي المنى الى الاعلاميين، فقال: "شرفنا اليوم بزيارة صاحب الغبطة الكردينال مار بشارة بطرس الراعي في بكركي وكان حديث عن واقع الحال وعن رسالتنا المشتركة في الجبل في بكركي وفي كل لبنان. رسالتنا رسالة المحبة و الشراكة والاخوة والعيش المشترك والمصالحة التي أرسيناها في الجبل، ورسالتنا هي رسالة الرجاء والامل مهما اشتدت الصعوبات ومهما كثرت التحديات وكبرت المعاناة يبقى الامل والرجاء".
 
وأضاف: "وأشرنا الى هذا الرجاء من خلال ما علمنا به مجدداً من بارقات امل بزيارة قداسة البابا الى لبنان في حزيران وبالاتفاق المبدأي مع صندوق النقد الدولي وبعودة السفراء من الخليج العربي وما يعني لنا ذلك من احتضان ودعم للبنان. كل هذه التغييرات والمبادرات تصب في مصلحة لبنان وتعطي الامل للبنانيين. واجباتنا ان نستغل هذا الامل ونؤكد على الاصلاح والتفاهم والتلاقي والعمل الدستوري واحترام الاستحقاقات الدستورية والانتخابات قادمة على الابواب، وان ندعو الى المشاركة الفاعلة فيها لانها حق وواجب".
 
وختم: "لقد تفاهمنا مع صاحب الغبطة على كثير من الامور منها ما يتعلق بالقمة الروحية اذا سمحت الامور بذلك، والى عملنا الاجتماعي الذي يصب في مصلحة ألشعب لمواجهة الصعوبات والتحديات، والى رسالتنا للسياسيين والمسؤولين على كل المستويات في ضرورة انقاذ لبنان وأخذ هذه المبادرات بعين الاهتمام والعناية".
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