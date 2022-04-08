وسط الطريق في طرابلس.. مجهولٌ يطلق النار من مسدسه

أفادت مندوبة "لبنان24" بأنّ مجهولاً أقدم على إطلاق عدة أعيرة نارية من مُسدّس حربي في الهواء بمنطقة الزاهرية - طرابلس، وفرّ إلى جهة مجهولة.

وبحسب المعلومات، فإنّ مُطلق النار كان على متن دراجة نارية، ولم تُعرف أسباب الحادث حتى الساعة.