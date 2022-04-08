لبنان

وسط الطريق في طرابلس.. مجهولٌ يطلق النار من مسدسه

Lebanon 24
08-04-2022 | 12:01
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أفادت مندوبة "لبنان24" بأنّ مجهولاً أقدم على إطلاق عدة أعيرة نارية من مُسدّس حربي في الهواء بمنطقة الزاهرية - طرابلس، وفرّ إلى جهة مجهولة.
 
وبحسب المعلومات، فإنّ مُطلق النار كان على متن دراجة نارية، ولم تُعرف أسباب الحادث حتى الساعة. 
 
 
 
 
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