بُشرى من وزير عن المطار والمرفأ.. ما هي؟

غرد وزير الاشغال العامة والنقل علي حميه عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "ان ‏الإصلاح وزيادة إيرادات المرافق ستكون جنباً إلى جنب. ان الباصات الفرنسية أصبحت على قاب قوسين أو أدنى من تحميلها إلى لبنان كخطوة ضمن إصلاح وتفعيل قطاع النقل العام. مطار رفيق الحريري الدولي، مرفأ بيروت، مرفأ طرابلس وكل المرافئ، البيانات تشير إلى نمو في إيراداتها المالية لتبقى ثقتنا بلبنان‎ عالية".