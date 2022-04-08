عن الكهرباء والتغذية.. هذا ما قاله وزير الطاقة في تصريح جديد

أكّد وزير الطاقة والمياه وليد فياض أن خطة الكهرباء هي جزء من خطة نهوض مُستدام، موضحاً أنّه "تمّ توقيع عقد مع الأردن لاستجرار الكهرباء وهو جاهز للتنفيذ فور تأمين التمويل".

وفي حديث عبر وكالة "يورونيوز"، قال فياض إنّه "خطة الكهرباء أقرت بعد مشاكل لمدة 5 أشهر"، وأضاف: "يمكنني أن أقول اليوم أن خطّة الكهرباء وهي شرط من الشروط التي وضعها المجتمع الدولي والبنك الدولي لتمويل الفيول الذي نحتاج إليه لزيادة تغذية الكهرباء. لقد تمت الموافقة عليها ووصلنا إلى الشوط الأخير الذي يتضمن موافقة البنك الدولي على تمويل التغذية الإضافية عبر الغاز من مصر ومن ثم الكهرباء من الأردن، والتي توفر للبنان مبدئياً حوالى 6 ساعات تضاف إلى الساعات الأربع التي يحصل عليها من الشقيقة العراق".