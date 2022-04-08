جديد كورونا في لبنان.. إليكم آخر الأرقام

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 218 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1094314.

كما وسجل لبنان ثلاث حالات وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 10333.