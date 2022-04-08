لبنان

جديد كورونا في لبنان.. إليكم آخر الأرقام

Lebanon 24
08-04-2022 | 12:43
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أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 218 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1094314. 
كما وسجل لبنان ثلاث حالات وفاة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 10333.
 
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