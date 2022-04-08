كبير المراقبين في الإتحاد الأوروبي: الانتخابات ستساهم في استقرار لبنان

أعلنت بعثة الاتحاد الاوروبي في لبنان، في بيان، أنّ "كبير المراقبين في الإتحاد الأوروبي رئيس بعثة المراقبين التابعة للاتحاد السيد جورج هولفيني، بدأ اليوم جولته على الأحزاب السياسية اللبنانية ومنظمات المجتمع المدني، وذلك بعد لقاءاته مع السلطات اللبنانية يوم أمس".





ووفقاً للبيان، فقد التقى هولفيني، في طرابلس اليوم، نائب رئيس تيار "المستقبل" السابق والنائب السابق مصطفى علوش وأكمل جولته الى البترون حيث التقى ائتلاف "شمالنا"، وشدد على "أهمية البعثة في هذه الإنتخابات التي ستساهم في استقرار البلاد".



وشارك هولفيني في طاولة مستديرة تضم أعضاء منظمات المجتمع المدني منها "الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية"، ومنظمة "العفو الدولية"، وجمعية "فيفتي فيفتي"، و (DRI). كذلك، التقى منظمة الإغاثة والمصالحة". وأضاف البيان: "بعد مناقشته سير العملية الإنتخابية مع ممثلي حزب القوات اللبنانية، شدد هولفيني على أهمية البعثة في تعزيز الثقة وتقوية العملية الإنتخابية أكثر في البلاد".ووفقاً للبيان، فقد التقى هولفيني، في طرابلس اليوم، نائب رئيس تيار "المستقبل" السابق والنائب السابق مصطفى علوش وأكمل جولته الى البترون حيث التقى ائتلاف "شمالنا"، وشدد على "أهمية البعثة في هذه الإنتخابات التي ستساهم في استقرار البلاد".وشارك هولفيني في طاولة مستديرة تضم أعضاء منظمات المجتمع المدني منها "الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية"، ومنظمة "العفو الدولية"، وجمعية "فيفتي فيفتي"، و (DRI). كذلك، التقى منظمة الإغاثة والمصالحة".