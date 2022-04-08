لبنان

إطلاق نار وجريح في طرابلس.. ماذا جرى مساء؟

Lebanon 24
08-04-2022 | 14:05
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وقع إشكال فردي في محلة باب الرمل - طرابلس، حيث أقدم المدعو "ع.ح" على اطلاق النار من رشاش حربي بإتجاه المدعو "و.ط" مما أدى الى اصابة الأخير في قدمه.
ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الشمال، فقد فرّ مُطلق النار إلى جهة مجهولة، في حين جرى نقل المصاب إلى المستشفى الاسلامي لتلقي العلاج. 

 
 
 

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