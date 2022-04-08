إطلاق نار وجريح في طرابلس.. ماذا جرى مساء؟

وقع إشكال فردي في محلة باب الرمل - طرابلس، حيث أقدم المدعو "ع.ح" على اطلاق النار من رشاش حربي بإتجاه المدعو "و.ط" مما أدى الى اصابة الأخير في قدمه.

"لبنان24" في الشمال، فقد فرّ مُطلق النار إلى جهة مجهولة، في حين جرى نقل المصاب إلى المستشفى الاسلامي لتلقي العلاج.



ووفقاً لمندوبةفي الشمال، فقد فرّ مُطلق النار إلى جهة مجهولة، في حين جرى نقل المصاب إلى المستشفى الاسلامي لتلقي العلاج.