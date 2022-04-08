موقف بارز.. هكذا تحدث جميل السيد عن الانتخابات و "حزب الله"

غرد النائب جميل السيد عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "تسأله: شو برنامجك الإنتخابي؟ يجيبك: ضد حزب الله! تسأله: هل شاركت بحكومات مع حزب الله؟ يجيبك: نعم! تسأله: على أي أساس أنت ضدّه اليوم وكنت شريكه بالأمس؟ ما بيجاوبك… للإنتخابات في لبنان مفعول سحري يلغي ذاكرة البعض ويجعل من المجدّرة بقلاوة".