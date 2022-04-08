لبنان

توقيف عصابة سرقة وسلب في طرابلس

Lebanon 24
08-04-2022 | 14:36
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ ٨ / ٤ / ٢٠٢٢ أوقفت قوة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في شارع المئتين - طرابلس المواطنين (ك.ص) و(أ.ع) و(م.ص) و(ه.ي) و( إ.م ) لإقدامهم على تأليف عصابة سرقة وسلب بقوة السلاح، وإطلاق النار بتواريخ مختلفة.
تم دهم منازل الموقوفين في منطقة السويقة حيث ضبُطت مسروقات وكمية من المخدرات.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين باشراف القضاء المختص.
 
 
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