مُشكلة كُبرى.. صيانة معامل "كهرباء لبنان" لن تتحقق في هذه الحالة

بثت قناة الـ"LBCI" تقريراً تحت عنوان: "الكهرباء: إهتمام البنك الدولي يتراجع"، وجاء فيه:

في رسالة موجهة إلى وزير المال يوسف خليل بتاريخ السابع من نيسان الجاري، طالب البنك الدولي وزارة المال ومصرف لبنان بالتوصل إلى آلية مستدامة قبل منتصف نيسان الجاري من أجل استبدال ليرات مؤسسة كهرباء لبنان بدولارات وذلك من أجل أن يضمن البنك الدولي إستمرار هذه المؤسسة في التسديد للبنك الدولي قيمة القروض التي ستمنح من أجل إستجرار الغاز من مصر.

لدى مؤسسة كهرباء لبنان حالياً 400 مليار لبنانية أي ما يعادل 18 مليون دولار على سعر منصة "صيرفة"، وتسعى المؤسسة أيضاً من خلال وزارة المال إلى الحصول على 78 مليون دولار من مصرف لبنان في جزء كبير منها لزوم تشغيل وصيانة المعامل ولاسيما دير عمار والزهراني، وتتولى شركة أميركية هذه المهمة.

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