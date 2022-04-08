انتشارٌ أمني في طرابلس.. حواجز للجيش ودوريات لـ"قوى الأمن"

أقامت وحدات الجيش حواجز ثابتة في شوارع مدينة طرابلس، حيث عمد عناصرها إلى تفتيش السيارات والتدقيق في الهويات بهدف الحفاظ على الأمن.

كذلك، أقامت قيادة منطقة لبنان الشمالي الإقليمية في قوى الأمن الداخلي، مساء اليوم، حواجز ثابتة ومتنقلة في المدينة، كما جرى تسيير دوريات راجلة ومؤللة وتشديد التفتيش وتنفيذ مداهمات.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الشمال، فقد جرى توقيف عدد من المطلوبين، كما تم ضبط أسلحة مختلفة، وذلك بالتنسيق مع الجيش.

وتتابع غرفة العمليات التابعة لمجلس الأمن الداخلي المركزي في وزارة الداخلية الوضع الميداني والإجراءات الامنية المتخذة.