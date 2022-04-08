لبنان

انتشارٌ أمني في طرابلس.. حواجز للجيش ودوريات لـ"قوى الأمن"

Lebanon 24
08-04-2022 | 15:24
A-
A+
Doc-P-940317-637850538312602366.jpg
Doc-P-940317-637850538312602366.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقامت وحدات الجيش حواجز ثابتة في شوارع مدينة طرابلس، حيث عمد عناصرها إلى تفتيش السيارات والتدقيق في الهويات بهدف الحفاظ على الأمن.
 
كذلك، أقامت قيادة منطقة لبنان الشمالي الإقليمية في قوى الأمن الداخلي، مساء اليوم، حواجز ثابتة ومتنقلة في المدينة، كما جرى تسيير دوريات راجلة ومؤللة وتشديد التفتيش وتنفيذ مداهمات.
 
ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في الشمال، فقد جرى توقيف عدد من المطلوبين، كما تم ضبط أسلحة مختلفة، وذلك بالتنسيق مع الجيش. 
 
وتتابع غرفة العمليات التابعة لمجلس الأمن الداخلي المركزي في وزارة الداخلية الوضع الميداني والإجراءات الامنية المتخذة.
 
 
 
 
 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:02 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:54 | 2022-04-08
06:30 | 2022-04-08
17:35 | 2022-04-08
17:30 | 2022-04-08
17:25 | 2022-04-08
17:14 | 2022-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website