بعد اختطافه منذ أيام... الجيش ينجح بتحرير اللبناني حسن عطوي

أفادت مندوبة "لبنان 24" أن استخبارات الجيش نجحت في تحرير اللبناني حسن عطوي في البقاع، حيث يجري أخذ أقواله.

وكان قد خطف عطوي، وهو من بلدة حاروف، منذ نحو ٦ أيام.