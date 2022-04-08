لبنان

بعد اختطافه منذ أيام... الجيش ينجح بتحرير اللبناني حسن عطوي

Lebanon 24
08-04-2022 | 15:59
A-
A+
Doc-P-940324-637850557574490809.jpg
Doc-P-940324-637850557574490809.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت مندوبة "لبنان 24" أن استخبارات الجيش نجحت في تحرير اللبناني حسن عطوي في البقاع، حيث يجري أخذ أقواله.
 
 
وكان قد خطف عطوي، وهو من بلدة حاروف، منذ نحو ٦ أيام.
مواضيع ذات صلة
في أوكرانيا... تحرير مكان وجود أكبر طائرة في العالم
lebanon 24
09/04/2022 02:01:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تحرير كييف بالكامل... ومجزرة روسية في بوتشا
lebanon 24
09/04/2022 02:01:23 Lebanon 24 Lebanon 24
الأمن الفيدرالي الروسي: اعتقال 10 متواطئين مع تنظيم "هيئة تحرير الشام" في عدد من المناطق الروسية
lebanon 24
09/04/2022 02:01:23 Lebanon 24 Lebanon 24
بري عرض الأوضاع الصحية مع وزير الصحة واستقبل السفيرة الفرنسية ووزير الخارجية وترأس الإجتماع الدوري لكتلة التنمية والتحرير
lebanon 24
09/04/2022 02:01:23 Lebanon 24 Lebanon 24

حسن عطوي

تحرير

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:02 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:54 | 2022-04-08
06:30 | 2022-04-08
17:35 | 2022-04-08
17:30 | 2022-04-08
17:25 | 2022-04-08
17:14 | 2022-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website