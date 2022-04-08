لبنان

وقفة تضامنية مع أوكرانيا في صور

Lebanon 24
08-04-2022 | 16:19
A-
A+
Doc-P-940326-637850568910483872.png
Doc-P-940326-637850568910483872.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أقامت سفارة أوكرانيا في لبنان مساء اليوم، بالتعاون مع منظمات أهلية أوكرانية، وتخليدا لذكرى الضحايا المدنيين الاوكرانيين الأبرياء، أطفال ونساء وكبار السن، وبمشاركة افراد الجالية الاوكرانية في صور ومنطقتها، حفل تأبيني ووقفة تضامنية  تحت شعار "Je suis Butcha".

وأضاء المشاركون الشموع على الكورنيش الجنوبي الرملي في مدينة صور، تضامنا مع اوكرانيا.
 
كذلك، وضعت الزهور وتلي النشيد الوطني الاوكراني، والقت سفتلانا بيطار كلمة قالت فيها: "نجتمع اليوم هنا في مدينة صور، وعند الشاطئ لنضيئ شموع ونضع الورود لارواح شهدائنا، ونطالب بوقف الحرب على أوكرانيا في اسرع وقت ممكن ووقف قتل المدنيين الابرياء، واننا لن نبقى مكتوفي الايدي سندافع عن بلدنا وارضنا وستبقى اوكرانيا حرة".
 
 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:02 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:54 | 2022-04-08
06:30 | 2022-04-08
17:35 | 2022-04-08
17:30 | 2022-04-08
17:25 | 2022-04-08
17:14 | 2022-04-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website