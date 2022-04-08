وقفة تضامنية مع أوكرانيا في صور





وأضاء المشاركون الشموع على الكورنيش الجنوبي الرملي في مدينة صور، تضامنا مع اوكرانيا. أقامت سفارة أوكرانيا في لبنان مساء اليوم، بالتعاون مع منظمات أهلية أوكرانية، وتخليدا لذكرى الضحايا المدنيين الاوكرانيين الأبرياء، أطفال ونساء وكبار السن، وبمشاركة افراد الجالية الاوكرانية في صور ومنطقتها، حفل تأبيني ووقفة تضامنية تحت شعار "Je suis Butcha".وأضاء المشاركون الشموع على الكورنيش الجنوبي الرملي في مدينة صور، تضامنا مع اوكرانيا.

كذلك، وضعت الزهور وتلي النشيد الوطني الاوكراني، والقت سفتلانا بيطار كلمة قالت فيها: "نجتمع اليوم هنا في مدينة صور، وعند الشاطئ لنضيئ شموع ونضع الورود لارواح شهدائنا، ونطالب بوقف الحرب على أوكرانيا في اسرع وقت ممكن ووقف قتل المدنيين الابرياء، واننا لن نبقى مكتوفي الايدي سندافع عن بلدنا وارضنا وستبقى اوكرانيا حرة".