لبنان

"متعاقدو الثانوي": لتحقيق مطالبنا وإقرار قانون العقد الكامل

Lebanon 24
08-04-2022 | 16:22
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أصدرت "لجنة المتعاقدين في التعليم الثانوي" بمختلف التسميات، بياناً موحداً جاء فيه: "صدر اليوم في الجريدة الرسمية مرسوم رقم 8838 والذي ينص على مساعدة اجتماعية لموظفي القطاع العام والمتعاقدين والمتقاعدين والأساتذة والذي استثنى منه الأساتذة المتعاقدين بالساعة والذي طالبنا بها مرارا وتكرارا من خلال وزير التربية القاضي عباس الحلبي ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ولأننا نحن ايضا متعاقدون مع هذه الدولة الظالمة والمجحفة في حقنا، ولم نتعاقد مع وزارة دولة اللالا لاند هو أمر مرفوض، لذا نطلب من جميع المعنيين وزراء ونواب ورئاسة حكومة إعادة النظر لإلحاظنا في هذه المساعدة وتحديدا في هذه الظروف الصعبة والقاسية علينا جميعا قبل أن نتخذ خطوات تصعيدية لا تحمل عقباها، كما ونشدد على: إقرار قانون العقد الكامل 32 اسبوع  لإحتساب ساعاتنا التي حرمنا من تنفيذها قسرا في الجلسة النيابية المقبلة على أن يكون أول بنود الجلسة، وإقرار قانون الضمان الإجتماعي، والتسريع في قبض مستحقات الفصل الثاني، وفي صرف مستحقات الفصل الأول للمستعان بهم والإجراء، في صرف الحوافز الـ90 $ عن شهري شباط وآذار والتي اصبحت جداولها في مصرف لبنان".

وشدد البيان على "التسريع في صرف بدل النقل وعلى أن يكون منذ بدء العام الدراسي، ووضع قانون تثبيت والذي هو الحق الأول والأخير لنا".
 
وختم: "بناء عليه، فإن شهر أيار لقريب وسنكون رأس حربة في وجه كل من تغاضى عن حقنا واستثنانا عن بقية موظفي القطاع العام". 
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