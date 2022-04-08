مولوي: لبنان يجب أن يبقى متمسكاً بالشرعية العربية

رأى وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في حديث إلى قناة "الحدث - العربية" أن "لبنان يجب أن يبقى متمسكا بالشرعية العربية، ويمنع كل إساءة تطاول الدول العربية ودول مجلس التعاون الخليجي".وقال: "وقفنا في وجه تهريب كل أنواع الشر إلى المجتمعات العربية الشقيقة، وأكرر ما قلته واقوله دائما اننا سنمنع اي اساءة تطال الدول العربية وملتزمون بذلك".وأشار إلى أن "توقيت عودة السفراء العرب يحمل عدة دلالات ويساهم بتحسين ظروف لبنان السيئة"، مضيفا ان "لطالما وقفت الدول العربية مع لبنان بكل أزماته عبر التاريخ، وللسعودية دور كبير في إنهاض لبنان".وشدد على وجوب أن "يتبنى لبنان دولة القانون والشرعية والمؤسسات". وقال: "إن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي ضروري للخروج من الأزمة ولكن الإصلاحات ضرورية ايضا".