لبنان

الكهرباء والغاز العربيان على سكّة التنفيذ

Lebanon 24
08-04-2022 | 17:05
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حسب مصادر مراقبة للمفاوضات بشأن ملف الكهرباء، أن الفرصة باتت أكثر توفراً لوضع استجرار الكهرباء والغاز العربيَّين على سكة التنفيذ، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
المصدر: اللواء
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