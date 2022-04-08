الكهرباء والغاز العربيين على سكّة التنفيذ

حسب مصادر مراقبة للمفاوضات بشأن ملف الكهرباء، أن الفرصة باتت أكثر توفراً لوضع استجرار الكهرباء والغاز العربيَّين على سكة التنفيذ، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".