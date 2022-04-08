استبدلت مصارف كثيرة خارج العاصمة إعطاء الموظفين العاملين والمتقاعدين الليرة اللبنانية بالدولار الأميركي على سعر صيرفة، على أن يحصلوا على الليرة من السوق السوداء، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".