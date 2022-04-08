الاتفاق مع الصندوق في جلسة الحكومة المقبلة

أفادت مصادر سياسية مطلعة لـ"اللواء" أن "الاتفاق مع صندوق النقد الدولي سيحضر في جلسة مجلس الوزراء المقبلة انطلاقا من التحضير لورشة حكومية - برلمانية في ما خص القوانين الإصلاحية، لاسيما ان العمل الجدي أصبح مطلوبا من أي وقت مضى".