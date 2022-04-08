لبنان

مهرجان للتيار في الفوروم اليوم

Lebanon 24
08-04-2022 | 17:35
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يستعرض اليوم التيار الوطني الحر قوته الانتخابية في مهرجان انتخابي في الفوروم دي بيروت، للحد من حالة التآكل في الكتلة الشعبية التي كان يمثلها من الـ2005 والتي اخذت بالتراجع تباعاً.
المصدر: اللواء
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