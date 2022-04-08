20
o
بيروت
25
o
طرابلس
19
o
صور
22
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
22
o
النبطية
25
o
زحلة
24
o
بعلبك
22
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
رياضة
صحة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
برلمان ما بعد 15 أيار: إلى مَن يذهب الثلث +1؟
Lebanon 24
08-04-2022
|
22:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب نقولا ناصيف في" الاخبار": البرلمان المنتخب - أياً تفضي إليه تركيبته الجديدة - سيكون مدعواً إلى استخدام نصاب الأكثرية المطلقة في استحقاق، ونصاب أكثرية الثلثين في استحقاق آخر. مغزى ذلك، أن الأشهر الخمسة الأولى له هي تقريباً كل ولايته نظراً إلى ما ينتظره من أوزار. لن يشبه أياً من البرلمانات التي سبقته في أكثر من عقد ونصف عقد من الزمن، كان في خلالها أقرب ما يكون إلى مجالس ائتلافية. على صورته تألفت الحكومات التي واكبت الحقبة تلك. ليس منقسماً بين قوى 8 و14 آذار، ولا بين غالبية عددية عديمة الفاعلية وأقلية فائضة القوة، ولا بين توازنين سلبيين يقوم عليهما التخويف المتبادل السنّي - الشيعي. على نحو يقلب المعادلة المعتادة، سيكون البرلمان المقبل برلمان الفريق الواحد الذي لا يشكو من عيب. تتساوى فيه الأكثرية العددية والأكثرية الميثاقية.
من ذلك أهمية ما يقال إن حزب الله وحلفاءه ضمنوا سلفاً منذ الآن، على نحو حاله منذ انتخابات 2018، الغالبية المطلقة الجديدة برقم، يتوقع أن يبلغ 72 نائباً وربما يتجاوز 75 نائباً. يقال في المقابل إن الفريق المناوئ له (وليد جنبلاط وحزب القوات اللبنانية والنواب السنّة المعد أنهم تركوا تيار المستقبل أو المعادون لحزب الله وكذلك النواب المستقلون) يطمحون إلى امتلاك الثلث + 1 من أعضاء مجلس النواب (44 نائباً)، للحؤول دون تمكين قوى 8 آذار من السيطرة على انتخابات رئاسة الجمهورية الخريف المقبل.
ربما الأصح في ما قد يكون عليه مجلس النواب الجديد، أنه سيستعيد قواعد حكم البلاد تبعاً لما فرضته دمشق بين أعوام 1989 و2005، وهو أن تضع بين أيديها الرئاسات الثلاث والسلطتين الاشتراعية والإجرائية، ناهيك بالجيش، وتسلّم إلى وكلاء لها إدارة شأن كل منها من داخلها. بيد أن القرار لها. لم يسعها أن تصل إلى هذا الحد من إحكام السيطرة، إلا بعد انتخاب أول مجلس نيابي بعد الحرب عام 1992. من ثم لم تعد مضطرة إلى استخدام العصا والقوة لفرض خياراتها، ولا لفرض مرشحيها أينما كانوا. أعطت القليل إلى الوكلاء كي تفوز بالكل. ساعدتها في ذلك حينذاك المقاطعة المسيحية. طوال أعوام الولاية السورية، لم يشهد لبنان برلماناً ائتلافياً مرة، بل برلمان الفريق الوحيد.
ما أشبه اليوم بالبارحة. بلا أي نبوءة، يتكرر ذلك. كأن ما حدث ما بين عامي 2005 و2018، المثقل بمساوئه، أضحى من الماضي. عدة الشغل جاهزة: المقاطعة والوكلاء والظروف وصاحب الأمر.
تابع
الأكثر قراءة
أموالٌ ستصلْ.. ما الذي سيحصل في المصارف قريباً؟
Lebanon 24
أموالٌ ستصلْ.. ما الذي سيحصل في المصارف قريباً؟
07:15 | 2022-04-08
08/04/2022 07:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نجل ممثلة معروفة يرتكب جريمة مروّعة.. قتل حماه بعد مشاجرة بحجر على رأسه
Lebanon 24
نجل ممثلة معروفة يرتكب جريمة مروّعة.. قتل حماه بعد مشاجرة بحجر على رأسه
07:02 | 2022-04-08
08/04/2022 07:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
طليقة معتصم النهار تحرمه من ابنته.. عادت إلى سوريا! (فيديو)
Lebanon 24
طليقة معتصم النهار تحرمه من ابنته.. عادت إلى سوريا! (فيديو)
17:00 | 2022-04-08
08/04/2022 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الكهرباء والتغذية.. هذا ما قاله وزير الطاقة في تصريح جديد
Lebanon 24
عن الكهرباء والتغذية.. هذا ما قاله وزير الطاقة في تصريح جديد
12:27 | 2022-04-08
08/04/2022 12:27:36
Lebanon 24
Lebanon 24
شاعرة ومقدّمة برامج لبنانيّة تتعطل سيارتها أمام منزل جورج وسوف... وهذا ما كشفته عن طريقة معاملته وحراسه لها (صورة)
Lebanon 24
شاعرة ومقدّمة برامج لبنانيّة تتعطل سيارتها أمام منزل جورج وسوف... وهذا ما كشفته عن طريقة معاملته وحراسه لها (صورة)
07:19 | 2022-04-08
08/04/2022 07:19:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:00 | 2022-04-09
القوات تتخطى بعض أزمتها الانتخابية وبعلبك- الهرمل عصيّة
04:09 | 2022-04-09
مشهد مرعب على طرقات لبنان... شاهدوا الفيديو!
06:19 | 2022-04-09
خطابٌ ناري لباسيل.. رسالة إلى "الخائنين" وللساعين لـ"دفن التيار"
06:15 | 2022-04-09
السعودي: تسعيرة المولدات المقترحة عن شهر آذار جاءت مني شخصيا
05:40 | 2022-04-09
فيديو للحظة وصول حسن عطوي الى بلدته حاروف بعد تحريره من خاطفيه
05:34 | 2022-04-09
"ناسا" تتبنى شاباً لبنانياً من طرابلس.. هذا ما قاله عن مسيرته
فيديو
طليقة معتصم النهار تحرمه من ابنته.. عادت إلى سوريا! (فيديو)
Lebanon 24
طليقة معتصم النهار تحرمه من ابنته.. عادت إلى سوريا! (فيديو)
17:00 | 2022-04-08
09/04/2022 13:49:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"أعاني منذ 6 أشهر من نزيف دائم"... إعلاميّة شهيرة تُثير الجدل: "وقعت ضحية أعمال سحر من العالم السفلي" (فيديو)
Lebanon 24
"أعاني منذ 6 أشهر من نزيف دائم"... إعلاميّة شهيرة تُثير الجدل: "وقعت ضحية أعمال سحر من العالم السفلي" (فيديو)
08:48 | 2022-04-08
09/04/2022 13:49:02
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الممثلة شقيقة النجم الشهير.. هل كان السبب في إبتعادها عن الفن؟ (فيديو)
Lebanon 24
هذه الممثلة شقيقة النجم الشهير.. هل كان السبب في إبتعادها عن الفن؟ (فيديو)
08:00 | 2022-04-08
09/04/2022 13:49:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact