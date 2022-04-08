لبنان

المستقبل يكرر: لا نتدخل لا ندعم ولا نحارب

Lebanon 24
08-04-2022 | 23:12
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أكد تيار المستقبل في بيان جديد، أمس، أنه «لا يتدخل أو يدعم أو يحارب أي لائحة». وذكّر بـ«توجيهات الرئيس سعد الحريري القاضية بتعليق كل أشكال العمل السياسي والانتخابي».
وقالت مصادر لـ«الأخبار» إن البيان المكرر «استدعاه ما يحكى في الكواليس عن تبني المستقبل لعدد من المرشحين ونيته تجيير أصوات قاعدته لصالحهم، وأبرزهم المرشح عن المقعد السني في دائرة الشوف – عاليه سعد الدين الخطيب الذي يروّج مسؤولون في ماكينة الحزب التقدمي الاشتراكي بأن المستقبل سيمنحه ستة آلاف صوت من إقليم الخروب».
يذكر أن الرئيس السابق لماكينة آل الحريري في صيدا يوسف النقيب المرشح عن المقعد السني في صيدا زار أول من أمس رئيس بلدية المدينة محمد السعودي القريب من المستقبل، وقالت مصادره إنه «سمع منه كلاماً داعماً».
 
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