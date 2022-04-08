الكتائب: نأمل ان نسدد مع التغييرين ضربة قوية للمنظومة في الانتخابات

وصف حزب الكتائب المعركة الانتخابية التي ستحصل في 15 ايار ل" الديار" بالمصيرية وبانها «حياة او موت» لان بقاء المنظومة الحالية سيكون دمار لبنان بالكامل ولذلك هذا الاستحقاق هو فرصة تغييرية يشدد عليها حزب الكتائب بان يتمكن التغييرين بتسديد ضربة قوية للمنظومة لانقاذ لبنان من هذا الانهيار على عدة اصعدة.وتابعت مصادر الكتائب انها على دراية بان التغيير لا يحصل عبر استحقاق واحد وان المنظومة لن تختفي بين ليلة وضحاها بل كل ما في الامر ان الكتائب تسعى الى تقليص نفوذها قدر الامكان.وحول اللوائح الانتخابية، اشارت المصادر الكتائبية انها شكلت تحالفا في المتن مع قوى مدنية ومع الثوار وايضا في دائرة الشمال الثالثة التي ضمت اللائحة شخصيات مستقلة وقوى من 17 تشرين كما ان لائحتها في كسروان مع مستقلين وثوار انما في دوائر اخرى لم تنجح المساعي في تشكيل لوائح مع قوى التغيير والثوار.الا ان الكتائب تمنت للمعارضة النجاح وان كانت غير متحالفة معها على حساب المنظومة الفاسدة الحالية. وفي الوقت ذاته، اعربت المصادر الكتائبية عن اسفها لعدم تحلي بعض قوى المعارضة بالنضوج السياسي الامر الذي انعكس على تشكيل لوائح متعددة تابعة للمعارضة.اما عن تفاعل كلام الراعي حول الرئيس القوي والرئيس الحيادي، فقد اعتبرت المصادر الكتائبية ان عهد الرئيس عون لم يكن عهدا قويا بل كابوسا اوصل لبنان الى الانهيار والشعب اللبناني ينتظر بفارغ الصبر رحيل هذا العهد بعد ان عمق جراح اللبنانيين. وحول موضوع الحياد سواء كان رئيسا حياديا ام التزاما لبنانيا بمبدأ الحياد فاوضحت هذه المصادر ان حزب الكتائب طرح الحياد منذ السبعينات ويطالب اليوم بوضع مفهوم الحياد في مقدمة الدستور لاخراج لبنان من التجاذبات. وقصارى القول، ايدت الكتائب طرح بكركي مشيرة الى ان الحياد قوة وليس ضعفا لانه يعطي لبنان دورا ايجابيا مع محيطه.