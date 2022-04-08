لبنان

جريحان في طرابلس فجراً... هذا ما حدث معهما

Lebanon 24
08-04-2022 | 23:40
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اصيبت امراة وزوجها فجر اليوم بجروح نتيجة تعرضهم لهجوم من قبل كلاب على طريق بولفار طرابلس بالقرب من مصرف لبنان، وفق مندوبة "لبنان 24".

وعرف ان الكلاب تابعة لاحد معارض السيارات في المحلة المذكورة.
 
 
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