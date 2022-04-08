جريحان في طرابلس فجراً... هذا ما حدث معهما

اصيبت امراة وزوجها فجر اليوم بجروح نتيجة تعرضهم لهجوم من قبل كلاب على طريق بولفار طرابلس بالقرب من مصرف لبنان، وفق مندوبة "لبنان 24".



وعرف ان الكلاب تابعة لاحد معارض السيارات في المحلة المذكورة.