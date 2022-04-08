إشكال بين مناصري مرشّح ونائب حالي... هذه تفاصيل ما جرى في بلدة بشطايل

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن حصول اشكال في بلدة بشطايل - قضاء الضنية، تطور الى تضارب بالعصي، وسقط خلاله جريح.

وبحسب ما افادت المصادر، فإن الاشكال وقع على خلفية منشور على تطبيق "فيسبوك" بين مناصري احد المرشحين في المنطقة، ومناصري احد النواب الحاليين.فيما اصدر المكتب الاعلامي للمرشح عن المقعد السني في الضنية بيانا نفى فيه كل ما يتم تداوله عن أنّ الاشكال ناتج عن خلفيات سياسية.