لبنان

بينهم حسن عطوي... الجيش يُحرّر 3 مخطوفين قرب الحدود اللبنانية - السورية (صور)

Lebanon 24
08-04-2022 | 23:53
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، البيان الآتي:

بتاريخ ٨ / ٤ / ٢٠٢٢ قامت دورية من مديرية المخابرات في منطقة العريض قرب الحدود اللبنانية- السورية بتحرير السوري (ح.ك.) واليمني (م.ص.) اللذين تم استدراجهما من أحد فنادق بيروت بتاريخ 7 / 3 / 2022 واختطافهما.
كما قامت دورية من المديرية المذكورة في منطقة قلد السبع قرب الحدود اللبنانية- السورية بتحرير المواطن حسين عطوي الذي اختُطف بتاريخ 3/4/2022 بعدما استدرجه الخاطفون من بلدته كفرمان – النبطية.
بوشر التحقيق وتجري المتابعة لتوقيف الخاطفين.
 
 
وكانت مندوبة "لبنان 24"، أفادت يوم أمس أن استخبارات الجيش نجحت في تحرير اللبناني حسن عطوي في البقاع، حيث جرى الاستماع لأقواله.
 
 

 
 
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