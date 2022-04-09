لبنان

حصيلة مؤسفة لضحايا حوادث السير في لبنان... قتيلان خلال 24 ساعة

Lebanon 24
09-04-2022 | 00:12
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أعلنت غرفة "التحكم المروري" عن سقوط قتيلين وجريحين، في 4 حوادث سير، خلال الـ24 ساعة الماضية.
 
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