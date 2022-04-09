"القوّات راجعة"

علّق مصدر سياسي مطلع على التحالفات التي عقدت بين القوات اللبنانية وطلال المرعبي وخالد الضاهر بالقول ان "القوات" عادت مجددا الى معركة عكار وعاد املها بالفوز بالمقعد النيابي بعد ازمة حقيقية دخلت بها في الاسابيع الماضية.

وتقول المصادر انه وبالرغم من القوة الشعبية لكل من المرعبي والضاهر، الا ان اللوائح المنافسة تضم شخصيات سنية لديها فائض من الاصوات ما يعني ان هناك امكانية، وفي حال وصول اللائحة الى الحاصل، ان يكون من حصة القوات اللبنانية.