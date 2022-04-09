لبنان

مرشح يعبر "كرم الزيتون" على وقع الانتقادات

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
09-04-2022 | 01:30
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لم تلقَ جولة أحد المرشحين الى الإنتخابات النيابية في دائرة بيروت الأولى في منطقة كرم الزيتون الترحيب المطلوب، حيث سمع إنتقادات كثيرة من المواطنين وحتى الحزبيين والمناصرين الذين إنتقدوا كل الطبقة السياسية وخاصةً أنها لا تتذكر هذه الأحياء الشعبية التي أصبحت معدومة إلا كل أربع سنوات عند الإستحقاق الإنتخابي.
وما أزعج سكان هذا الحي أكثر هو أن المرشح المذكور إصطحب معه مصوره الخاص لإلتقاط الصور من أجل الدعاية الإنتخابية فقط.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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