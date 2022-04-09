الصحيفة تحت "أعين العائلة"

تبلغ العاملون في صحيفة محلية تعتمد المعارضة الانتخابية قرار عائلة مؤسسها بالاشراف المباشر عليها، بعد غياب المؤسس.

وبدا أن هذا القرار بمثابة استدراك متأخر للشطط السياسي الذي تظهّر في الصحيفة منذ فترة، مما تسبب بانعكاسات سلبية على أعمال العائلة.

وبحسب المعلومات فان تغييرات تحريرية وادارية مرتقبة ستشهدها الجريدة تباعا "عالناعم".