فاتورة ازدادت 94 مليون ليرة!

اصطدم العديد من المرشحين بتكلفةٍ هائلة مضطرين لدفعها خلال فترة الانتخابات النيابيّة، سواء كان هناك ضمانٌ بالفوز أم لا.

واتّضح للمرشحين أن تكلفة "بونات البنزين" للمندوبين والسيارات التي ستعمل خلال هذه الفترة، هائلة جداً، وقد باتت تفوقُ الأرقام التي كان بعض المرشحين يرصدها ضمن موازنته الانتخابيّة.

وحالياً، وبسبب ارتفاع سعر صفيحة البنزين وتخطيها الـ400 ألف ليرة، فقد تبين لمرشحين أنّ فاتورة المحروقات للسيارات خلال فترة الانتخابات قد تصل إلى 100 مليون ليرة.

وفي السابق، كانت التكلفة الوسطية للنقل خلال الانتخابات لا تتخطّى الـ6 مليون ليرة لبنانية، أي أنها ازدادت عن السابق بنحو 94 مليون ليرة.