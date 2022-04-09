شركة "Volkswagen" طرحت هذا الإعلان... ما لذي أرادت منه؟

اثار اعلان شركة السيارات "Volkswagen" الذي طرحته مؤخرا تساؤلات على مواقع التواصل حول الهدف منه والفكرة التي ارادت ايصالها من خلاله. ورجّح البعض ان الشركة ارادت التأكيد على ان السيارة ملائمة لجميع الاجواء القطبية الباردة والصحراوية الحارة من خلال نظام تدفئة وتبريد مميز، في حين ذهب البعض الاخر الى ابعد من هذا التحليل ليتّجه نحو الرسائل السياسية. ترى ما هي الفكرة التي ارادت الشركة فعلا ايصالها؟