بعد شهر على انقطاع التيار بشكل كامل.. تزويد مدرسة بزبينا الرسمية بمولد كهربائي

في إطار عملها التطوعي، وتخفيفاً لمعاناة الأهالي في بلدة بزبينا، زوّدت "مبادرة المرحوم محمود حسن العلي" مدرسة بزبينا الرسميّة المختلطة بمولد كهرباء سعة 7 KVA، وذلك بعد انقطاع الكهرباء منذ شهر كامل عن الصرح التعليمي وجعله عاجزاً عن تأمين أبسط الواجبات التعليمية.

وأقامت الهيئة التعليمية ضمن المدرسة احتفالاً في الباحة الخارجية جرى خلاله تدشين المولد، وحضره أفراد الهيئة إلى جانب قائدة كشاف التربية الوطنية - فوج بزبينا وفعاليات.

وشكرت مديرة المدرسة السيدة مهى اسبر الصحفي الزميل مصباح العلي الذي سارع إلى تقديم المولد دون تردد لانهاء المعاناة التي سببها غياب التيار الكهربائي عن المدرسة، وقدمت درعاً تقديراً تكريمياً له تقديراً للمساهمة.

من جهته، أكد العلي المضي قدماً في مبادرة المرحوم والده لتعزيز الحياة الريفية والتضامن الاجتماعي في ظل الظروف الصعبة، واضعاً كل الامكانيات والجهود لخدمة أهالي بزبينا في الميادين التربوية والزراعية و الأنشطة الاجتماعية.

كذلك، أعرب العلي عن تقديره العميق للفتة الكريمة من إدارة المدرسة، وأقام إفطاراً على شرف الجميع في مطعم نبع الكيف - بزبينا.