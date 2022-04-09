لبنان

طقس لبنان للأيّام المقبلة... الأمطار عائدة في هذا التاريخ والحرارة ستنخفض

Lebanon 24
09-04-2022 | 02:41
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يؤثر على لبنان طقس ربيعي معتدل الحرارة ومستقر، مع انحسار الغبار في الجو وانخفاض بدرجات الحرارة.

ويتقلب الطقس قليلاً يومي الاثنين والثلاثاء مع احتمال تساقط بعض الامطار المحلية وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة يوم الثلاثاء.

وفي تفاصيل اليوم:
 
- الحرارة ساحلاً بين ١٥ و ٢٢ درجة بقاعا بين ٧ و  ٢١ درجات  وعلى الـ ١٠٠٠م بين ١٠ و ١٨ درجات. 
- الجو : مشمس الى غائم جزئيا وتشكل ضباب على الجبال بعد الظهر
- الرياح : جنوبية غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س
- الرطوبة السطحية ساحلا ٧٠ - ٨٥ ٪؜
- الضغط الجوي السطحي ينخفض ويسجل ١٠١٤ hpa
- الرؤية جيدة
- البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه ١٨ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الاحد: مستقر ومعتدل  غائم جزئياً بسحب عالية. الحرارة تتراوح بين ١٥ و ٢٣ درجة ساحلا وبين ٨ و ٢١ بقاعاً وبين ٩ و ٢٠ درجات على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠ كم/س

الاثنين : مستقر معتدل و غائم جزئياً مع تشكل ضباب محلي واحتمال ٣٠-٤٠٪؜ امطار خفيفة محلية. الحرار  تتراوح بين ١٥ و ٢٢ درجة ساحلا وبين ٨ و ١٩ بقاعاً وبين ١٠ و ١٨ درجات على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية معتدلة سرعتها بين ٣٠ و ٤٠ كم/س.ش.
المصدر: ال بي سي
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