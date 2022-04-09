لبنان

شيخ العقل: نحرص على لبنان المتنوع وانتمائه العربي

Lebanon 24
09-04-2022 | 03:00
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 غرد شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي ابي المنى على صفحته على "تويتر": "لقاؤنا بالأمس وغبطة البطريرك الراعي وقداسة الكاثوليكوس آرام الأول رسالة روحية ووطنية، هي رسالة المحبة والأخوة. سنتابع مع القيادات الروحية تأكيدنا هذه الرسالة، وسنتمسك دائما بدور الموحدين الدروز التاريخي، الأساسي والجامع، الذي نحرص عليه حرصنا على لبنان المتنوع وانتمائه العربي".
 
وأرفق التغريدة بصورة خلال تسلمه بعض الكتب من البطريرك الراعي في لقاء امس في بكركي.
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