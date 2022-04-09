لبنان

سرقة نوافذ حديدة لمنزل مهجور في ببنين

Lebanon 24
09-04-2022 | 03:09
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أقدمت مجموعة من اللصوص فجر اليوم، على سرقة النوافذ الحديدة لمنزل مهجور في بلدة ببنين العكاريّة. وفرّوا بعدها إلى جهة مجهولة.
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