لبنان

نائب يكشف: هذه الجهة الوحيدة القادرة على تعطيل الانتخابات

Lebanon 24
09-04-2022 | 03:51
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 إعتبر النائب عثمان علم الدين خلال  لقاء بث عبر أثير اذاعة صوت الغد - أوستراليا، أن "حزب الله هو الجهة الوحيدة القادرة على تعطيل الاستحقاق الانتخابي"، مشددا على أنه "لن يترك الساحة للاخرين"، وقال:"ترشحنا وانضممنا الى اللائحة التي تمثلنا وسنكافح حتى الرمق الاخير من أجل لبنان الذي نحلم به".
 
وشدد علم الدين على انه "لم يخرج من عباءة الرئيس سعد الحريري وريث الزعيم رفيق الحريري"، وقال: "الكلام عن خروجي من تيار الرئيس سعد الحريري او الانتقال من ضفة الى أخرى كلام مردود وغير مقبول في حضور قامة وطنية كبيرة وزعيم وطني مثل الرئيس سعد الحريري".
 
وأشار الى ان "ترشحه نابع من حس وطني سيادي"، مضيفا "في لبنان خياران، إما حزب الله وإما الفريق الذي نحن منه ولن نترك الساحة للحزب في اعتكافنا عن الترشح، في ظل غياب لائحة موحدة لقوى الثورةالمشرذمة في 7 لوائح ضعيفة".
 
وأشار الى ان "الانتخابات في موعدها وأن القوى السيادية والاقليمية حريصة على الاستحقاق الا اذا تقاطعت مصالح الفريق الآخر مع الملفات الاخرى ومفاوضات فيينا مع تعطيل الانتخابات وأقولها بكل صراحة مصير الانتخابات في يد حزب الله والتيار الوطني الحر".
 
أضاف: "لبنان اليوم محتل رسميا من قوى الأمر الواقع وقوى السلاح واهتراء المؤسسات اللبنانية لمصلحة حزب الله، وأضيف ان حركة امل وحزب الله مهيمنان بشكل كامل على المرشحين في مناطقهم وبالتالي فان اجراءالانتخابات او تعطيلها بالنسبة اليهم سواسية ولن يغير لا في عدد نوابهم ولا في واقعهم".
 
وعن عودة السفير السعودي وليد البخاري قال: "هذه خطوة أمل وتخلي الدول العربية عن لبنان يعني انهيار اضافي، ودون السقف السعودي نحن نذهب الى الهلاك".
 
 
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