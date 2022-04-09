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لبنان
يسرقان النفط الخام... وهكذا كان مصيرهما
Lebanon 24
09-04-2022
|
04:05
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صــدر عــــن المديريـة العـامـة لقــوى الامــن الـداخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامـة البــــــلاغ التالــــــي:
في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورطين بعمليات سرقة النفط الخام من انبوب النفط الموصول بمنشآت طرابلس، وبنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية التي تجريها القطعات المختصة في الشعبة، تمكّنت من تحديد هوية اثنين من المتورطين بعمليات السرقة المذكورة وهما:
ع. ب. (من مواليد عام ١٩٩٩، لبناني) بحقه بلاغ بحث وتحر بجرم سرقة نفط
ع. ع. (من مواليد عام ١٩٨٥، لبناني)
بتاريخ 04-04-2022 وبعد عملية مراقبة دقيقة، رصدت إحدى دوريات الشعبة المذكورين في محلة قبة شمرا – عكار على متن فان نوع "هيونداي" لون أبيض، فعملت على توقيفهما وضبط الفان. بتفتيشهما والفان تم ضبط أدوات تستخدم في عمليات السرقة.
بالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما لجهة قيامهما بعدة عمليات سرقة للنفط الخام من الانبوب الآتي من العراق والموصول بمنشآت طرابلس وذلك على متن الفان المضبوط، واعترف الثاني بأنه يقوم بفرض خوة مالية على الأشخاص الذين يسرقون النفط عند مرورهم على متن فانات من أمام منزله.
أجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف متورطين آخرين.
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