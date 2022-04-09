لبنان

نصرالله استضاف باسيل وفرنجيّة... وهذا ما تمّ بحثه في اللقاء

Lebanon 24
09-04-2022 | 04:14
A-
A+
Doc-P-940463-637850999682750967.jpg
Doc-P-940463-637850999682750967.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استضاف الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله على مائدة الافطار يوم امس، رئيس تيار "المردة"  سليمان فرنجية ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، بحضور عدد من القيادات المعنية. وكان اللقاء فرصة مناسبة للتداول في العلاقات الثنائية والأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة.
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:15 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:02 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:00 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:27 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:19 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2022-04-09
04:09 | 2022-04-09
06:19 | 2022-04-09
06:15 | 2022-04-09
05:40 | 2022-04-09
05:34 | 2022-04-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website