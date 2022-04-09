نصرالله استضاف باسيل وفرنجيّة... وهذا ما تمّ بحثه في اللقاء

استضاف الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله على مائدة الافطار يوم امس، رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية ورئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، بحضور عدد من القيادات المعنية. وكان اللقاء فرصة مناسبة للتداول في العلاقات الثنائية والأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة.