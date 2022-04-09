لبنان

جنبلاط: لا يجب أن نستسلم ومعركتنا اليوم هي معركة عدالة وكرامة

Lebanon 24
09-04-2022 | 05:18
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اعتبر رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط أنّ المعركة اليوم هي معركة عدالة وكرامة وحقوق الناس التي سرقتها "جماعة ما خلّونا"، وقال: "لا يجب أن نستسلم بل علينا أن نواجه بإرادة واعية".
وفي كلمة له خلال إطلاق لائحة "الشركة والإرادة" من قصر المير أمين في بيت الدين، قال جنبلاط: "نلتقي اليوم كي نجدد إيماننا بالوطن، الإيمان بالمصالحة، ايماننا بالدولة، وقناعتنا أنّ صوت العقل وحده مطلوب بهذه المرحلة بوجه العَبَثيين ونلتقي من أجل إكمال معركة السيادة". 
وتابع: "مواقفنا واضحة من كل الملفات من القضاء المستقل والاصلاحات في الكهرباء والبيئة والصحة، بتشجيع الانتاج والحفاظ على بلدنا كمركز متقدم للطبابة والتعليم".
وأضاف جنبلاط: "سنضغط من أجل تحقيق كافة الإصلاحات والعمل على نظام عادل للضرائب وحماية مؤسسات وهوية البلد ويبقى الدور الأساسي للمواطن ومش ناطرين الإنتخابات لنعلن مواقفنا".
وأكد رئيس "اللقاء الديمقراطي" أنّ "المواجهة ستكون قوية خلال الانتخابات"، وأردف: "نجدّد إيماننا بعلاقات لبنان مع الدول العربيّة، ولا وطن من دون مواطن ولا استمراريّة إلا لخيارات الناس التي نسمع مطالبها يومياً". 





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