هذه كواليس لقاء نصرالله مع باسيل وفرنجية

علم "لبنان24" من مصادر مقرّبة من "حزب الله" إنّ "الافطار الذي جمع، يوم أمس، الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله برئيس تيار المردة سليمان فرنجية ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، كان هدفه التقريب بين الأخيرين وفتح باب للحوار برعاية من نصرالله شخصياً".

وأشارت المصادر إلى أنّ "التحضير للاجتماع بين الطرفين حصل قبل فترة، وكان شهر رمضان وعقد افطار مناسبة للقاء الاثنين الى طاولة واحدة وذلك للحديث في الشؤون السياسية والانتخابية".

ولفتت المصادر إلى أنّ "نصرالله يصرّ دائماً على تقارب باسيل وفرنجية باعتبار أنهما ضمن خط سياسي استراتيجي واحد رغم الاختلافات في وجهات النظر".

واعتبرت المصادر أن اللقاء يعدّ بمثابة جلسة مصارحة وحوار مفتوح وتقريب بين الأطراف قدر الإمكان.