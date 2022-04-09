لبنان

هذه كواليس لقاء نصرالله مع باسيل وفرنجية

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
09-04-2022 | 05:27
A-
A+
Doc-P-940500-637851043992149445.JPG
Doc-P-940500-637851043992149445.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
علم "لبنان24" من مصادر مقرّبة من "حزب الله" إنّ "الافطار الذي جمع، يوم أمس، الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله برئيس تيار المردة سليمان فرنجية ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، كان هدفه التقريب بين الأخيرين وفتح باب للحوار برعاية من نصرالله شخصياً".
وأشارت المصادر إلى أنّ "التحضير للاجتماع بين الطرفين حصل قبل فترة، وكان شهر رمضان وعقد افطار مناسبة للقاء  الاثنين الى طاولة واحدة وذلك للحديث في الشؤون السياسية والانتخابية".
ولفتت المصادر إلى أنّ "نصرالله يصرّ دائماً على تقارب باسيل وفرنجية باعتبار أنهما ضمن خط سياسي استراتيجي واحد رغم الاختلافات في وجهات النظر". 
واعتبرت المصادر أن اللقاء يعدّ بمثابة جلسة مصارحة وحوار مفتوح وتقريب بين الأطراف قدر الإمكان.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
17:00 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:27 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:07 | 2022-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:31 | 2022-04-09
08:43 | 2022-04-09
08:06 | 2022-04-09
04:09 | 2022-04-09
10:20 | 2022-04-09
10:13 | 2022-04-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website