لبنان

السعودي: تسعيرة المولدات المقترحة عن شهر آذار جاءت مني شخصيا

Lebanon 24
09-04-2022 | 06:15
A-
A+
Doc-P-940516-637851069664405969.png
Doc-P-940516-637851069664405969.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أوضح رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي في بيان، أنه حسم الجدل الدائر بين عدد من أصحاب المولدات الكهربائية في منطقة صيدا وبين لجنة شفافية وعدالة توزيع المحروقات في المدينة لجهة التسعيرة المقترحة لشهر آذار  لإعتمادها عن إشتراكات العدادات للمواطنين والبالغة 12500 ل ل، وقال: "أن هذه التسعيرة المقترحة جاءت بمبادرة شخصية  مني  مراعاة  لظروف المواطنين في شهر رمضان المبارك، ولا علاقة إطلاقا للجنة شفافية وعدالة توزيع المحروقات في صيدا بإقتراح هذه التسعيرة، وأنا أتحمل كامل المسؤولية".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
17:00 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:27 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:07 | 2022-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:00 | 2022-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:31 | 2022-04-09
08:43 | 2022-04-09
08:06 | 2022-04-09
04:09 | 2022-04-09
10:20 | 2022-04-09
10:13 | 2022-04-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رمضانيات
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website