السعودي: تسعيرة المولدات المقترحة عن شهر آذار جاءت مني شخصيا

أوضح رئيس بلدية صيدا المهندس محمد السعودي في بيان، أنه حسم الجدل الدائر بين عدد من أصحاب المولدات الكهربائية في منطقة صيدا وبين لجنة شفافية وعدالة توزيع المحروقات في المدينة لجهة التسعيرة المقترحة لشهر آذار لإعتمادها عن إشتراكات العدادات للمواطنين والبالغة 12500 ل ل، وقال: "أن هذه التسعيرة المقترحة جاءت بمبادرة شخصية مني مراعاة لظروف المواطنين في شهر رمضان المبارك، ولا علاقة إطلاقا للجنة شفافية وعدالة توزيع المحروقات في صيدا بإقتراح هذه التسعيرة، وأنا أتحمل كامل المسؤولية".