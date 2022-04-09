لبنان

أزمة الطحين سلكت طريقها الى الحل.. اليكم ما قاله بري!

Lebanon 24
09-04-2022 | 07:16
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تابع رئيس مجلس النواب نبيه بري موضوع تأمين الطحين للمخابز والافران خلال استقباله في قاعة ادهم خنجر في دارته في المصيلح نقيب أصحاب المخابز والأفران في لبنان علي إبراهيم على رأس وفد من النقابة. وعليه أجرى الرئيس بري سلسلة إتصالات مع الوزارات المعنية ومع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعلم أن ازمة الطحين والرغيف قد سلكت طريقها الى الحل بعدما جرى تأمين الإعتمادات المالية اللازمة لها.
المصدر: الوكالة الوطنية
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