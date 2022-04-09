فضل الله: المقاومة أظهرت هشاشة العدو الصهيوني وجرائمه لن تعيد هيبته

استقبل العلامة السيد علي فضل الله وفدا من حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، ضم: مسؤول الساحة في لبنان الشيخ علي أبو شاهين وشخصيات.

وأشاد فضل الله بـ"التضحيات الغالية التي يقدمها الشعب الفلسطيني بمختلف مكوناته وفصائله من أجل إبقاء قضيته حية"، معتبرا ان "هذا الشعب أكد مجددا أنه عصي على كل محاولات الاستكانة والخضوع والتطبيع والتهميش"، مشيرا إلى ان "هذه العمليات البطولية التي شهدناها جاءت تعبيرا عن إرادة الشعب الفلسطيني وتمسكه بكامل حقوقه واستعادة أرضه باللغة التي يفهمها هذا الكيان والتي بينت مدى هشاشته"، لافتا إلى ان "كل ما يقوم به من جرائم واغتيالات واقتحامات لن يعيد له الهيبة التي سقطت امام عنفوان هذا الشعب وتضحياته".وحيا روح الوحدة التي تتجلى داخل الصف الفلسطيني، معتبرا ان "أي انقسام يسيء للقضية الفلسطينية ويخدم العدو الصهيوني ومشروعه التوسعي والاستيطاني"، داعيا الشعوب العربية والإسلامية إلى "الوقوف مع هذا الشعب وتقديم كل سبل الدعم له".