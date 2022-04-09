التيار الوطني الحر يعلن لوائحه

أعلن "التيار الوطني الحر" لوائحه الانتخابية في مهرجان ضخم أقامه في مجمع Forum de Beyrouth عند العاشرة والنصف من صباح اليوم.استهل الحفل بكلمة افتتاحية للصحافي غسان سعود، تبعها عرض للبرنامج الانتخابي الذي يتألف من أربعة عناوين أساسية، وهي: في تطوير النظام والتطلع إلى الدولة المدنية، في السيادة الوطنية وحماية لبنان، في تعزيز احترام حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وحماية الفئات المعرضة للخطر أو التهميش، في التعافي المالي والإصلاحي الاقتصادي والاجتماعي.ثم أعلن قطاع الشباب في التيار اللوائح وأسماء المرشحين الموزعين على 13 دائرة انتخابية.وفي الختام، ألقى رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل كلمة خاطب فيها ‏ اللبنانيين عموما وجمهور التيار خصوصا، وحدد من خلالها عناوين الحملة الانتخابية وأبرز نقاط برنامج التيار، متحدثا عن التحالفات ودقتها ‏والتحديات السياسية وصعوباتها. كما رسم أفق المرحلة ما بعد الانتخابات وأهداف التيار والتزاماته للسنوات الأربعة المقبلة.