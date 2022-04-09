لبنان

اتفاقية بين الـAUB وبلدية بافوس لافتتاح حرم جامعي في قبرص

Lebanon 24
09-04-2022 | 08:10
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وقعت الجامعة الأميركية في بيروت (AUB) وبلدية بافوس، اتفاقية تاريخية لإنشاء حرم الجامعة الأميركية في بيروت - ميديترانيو، خلال حفل أقيم في مدينة بافوس في قبرص. 
 
وهذه هي المرة الأولى في تاريخ الجامعة الأميركية في بيروت التي تنشئ فيها الجامعة حرما لها خارج لبنان، بعدما دأبت على تعليم الطلاب والعناية بصحة الناس في مجتمعها على مدى أكثر من 155 عاما.
 
ومع افتتاح حرمها الجامعي في بافوس، وما يرافق ذلك من مبادرات أخرى كفيلة بإكسابها المزيد من العالمية والتنوع والقدرة على التأثير، تسعى الجامعة إلى خدمة جمهور أوسع، مع الحفاظ على جذورها الراسخة في لبنان. كما تهدف إلى إثراء تجربة طلابها وأعضاء هيئة التدريس في بيروت من خلال التفاعل المكثف بين الحرمين الجامعيين، بما يشمل فرص التبادل، ومشاريع البحث التعاونية، فضلا عن توسيع فرص التعلم عبر الإنترنت والتعلم الهجين.
 
من المقرر أن يبدأ استقبال الدفعة الأولى من الطلاب في حرم الجامعة الأميركية في بيروت - ميديترانيو في خريف العام 2023، حيث سيمكنهم الالتحاق بمجموعة متنوعة من برامج البكالوريوس والدراسات العليا. وتشمل برامج البكالوريوس اختصاصات مثل علم السياسة والفلسفة والاقتصاد، وعلم النفس، وعلوم الكومبيوتر، والهندسة الصناعية، وإدارة الأعمال - علم الإدارة، فيما تشمل برامج درجة الماجستير الإدارة الهندسية وتحليل الأعمال.
المصدر: الوكالة الوطنية
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