لبنان

هل هناك سبب أمني وراء حالات الفقدان التي تعممها قوى الأمن؟

Lebanon 24
09-04-2022 | 08:06
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نفت قوى الامن الداخلي وجود أي سبب أمني وراء حالات الفقدان التي تعمم عنها،  مطمئنة المواطنين بأن الاخبار المتداولة غير صحيحة.
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