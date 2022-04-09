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لبنان
حاجز محبة لمكتب طلاب فتح في البص ابتهاجا بعملية تل أبيب
Lebanon 24
09-04-2022
|
08:21
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أقام مكتب الطلاب في حركة "فتح" - شعبة البص، حاجز محبة في المخيم، وقدم الحلوى، احتفاء بالعملية التي نفذها الفلسطيني رعد حازم في تل أبيب.
المصدر:
الوكالة الوطنية
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