لبنان

حاجز محبة لمكتب طلاب فتح في البص ابتهاجا بعملية تل أبيب

Lebanon 24
09-04-2022 | 08:21
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أقام مكتب الطلاب في حركة "فتح" - شعبة البص، حاجز محبة في المخيم، وقدم الحلوى، احتفاء بالعملية التي نفذها الفلسطيني رعد حازم في تل أبيب.
المصدر: الوكالة الوطنية
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فتح

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