ائتلاف 17 تشرين صيدا جزين يعلن لائحته الانتخابية "نحن التغيير"

أعلن ائتلاف 17 تشرين للتغيير صيدا جزين قبل ظهر اليوم لائحته الانتخابية "نحن التغيير" خلال مؤتمر صحافي عقده في واحة السلام شرحبيل صيدا ، وعرض فيه لبرنامجه وأهدافه المنوي تحقيقها بعد وصوله إلى الندوة البرلمانية .وضمت اللائحة المرشحين عن المقعدين المارونيين في جزين العميد المتقاعد جوزيف الاسمر والمحامي سليمان مالك ، والدكتور روبير خوري عن المقعد الكاثوليكي، والمهندسة هانيا الزعتري ومحمد الظريف عن المقعدين السنّيين في صيدا.