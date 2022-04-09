لبنان

ائتلاف 17 تشرين صيدا جزين يعلن لائحته الانتخابية "نحن التغيير"

Lebanon 24
09-04-2022 | 08:39
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أعلن ائتلاف 17 تشرين للتغيير صيدا جزين قبل ظهر اليوم  لائحته الانتخابية "نحن التغيير" خلال مؤتمر صحافي عقده في واحة السلام شرحبيل صيدا ، وعرض فيه لبرنامجه وأهدافه  المنوي تحقيقها بعد وصوله إلى الندوة البرلمانية  .
 
 وضمت اللائحة المرشحين  عن المقعدين المارونيين في جزين العميد المتقاعد جوزيف الاسمر والمحامي سليمان مالك ، والدكتور روبير خوري عن المقعد الكاثوليكي، والمهندسة هانيا الزعتري ومحمد الظريف عن المقعدين  السنّيين في صيدا. 
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