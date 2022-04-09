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لبنان
أمن الدولة تكثف دورياتها في طرابلس حفاظا على الأمن
Lebanon 24
09-04-2022
|
08:43
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صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة- قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة البيان التالي: "استنادا إلى مقررات مجلس الأمن المركزي الذي انعقد بتاريخ 7/4/2022، قامت المديرية العامة لأمن الدولة بتكثيف دورياتها في منطقة الشمال وبخاصة في مدينة طرابلس، بالتنسيق بينها وبين باقي الأجهزة الأمنية، حفاظا على أمن المواطنين والأملاك العامة.
وتستمر هذه المديرية في القيام بواجباتها تجاه المواطنين لتأمين الإستقرار".
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